Unionistas aventaja en dos puntos a la zona de descenso

La decimosexta jornada de Primera RFEF deja a Unionistas en el puesto decimotercero con 19 puntos, dos más que la zona de descenso en la que se encuentran la Ponferradina y el Guadalajara.

Además de estos dos equipos, también están en puestos de descenso el Arenteiro (16), el Talavera (15) y el Cacereño (14).

Los charros, que llevan un punto de los últimos nueve en juego, cerrarán el año 2025 el próximo sábado ante el Cacereño. El choque tendrá lugar el sábado, a las 18:30 horas, en el estadio Reina Sofía.