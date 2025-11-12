Unionistas B y Gabri de Aller separan sus caminos
Desde el club blanquinegro alegan "motivos personales", aunque el filial está en puestos de descenso
Unionistas ha anunciado la marcha de Gabri de Aller como entrenador del filial blanquinegro. Desde el club blanquinegro alegan "motivos personales" en dicha decisión.
En estos momentos, Unionistas B se encuentra en puestos de descenso a Regional de Aficionados y cayó el pasado sábado ante el Mojados en un duelo directo por la salvación.
"Gabri ha dirigido a Unionistas B las últimas campañas, logrando el ascenso a Tercera RFEF, además de entrenar previamente a diversos equipos en la estructura de la cantera blanquinegra. Desde el club queremos agradecerle su compromiso y dedicación durante estos años, y desearle mucha suerte en su futuro personal y profesional", indican desde Unionistas en el comunicado.
También te puede interesar
Lo último