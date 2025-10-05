Unionistas B logra su primer triunfo en Tercera RFEF

El filial de Unionistas logró su primer triunfo en Tercera RFEF. Los de Gabri de Aller vencieron por 3-2 al Atlético Bembibre en Las Pistas.

Los primeros minutos de la primera mitad dejaron buenas sensaciones en Unionistas con Miki y Cañedo en doble punta y generando problemas en la meta de Ivanildo.

El 1-0 no llegó hasta el minuto 22, cuando Hugo Martín filtró un pase a la espalda de la defensa y Cañedo, con la izquierda, mandaba la pelota al fondo de las mallas.

Pero el Atlético Bembibre comenzó a crecer en el verde. Gonzalo evitaba el empate con una gran estirada. No pudo hacer lo mismo seis minutos después y los visitantes ponían el 1-1 en el tanteador.

Cuando el partido iba a marcharse al vestuario, Hugo Martín se fue por la izquierda y puso un balón franco al segundo palo para que José Manuel remachase el balón a la red para el 2-1.

En el intermedio, Gabri de Aller metió a Hugo Fon por José Manuel y colocó defensa de cinco. Mejoró Unionistas. El equipo se colocó en bloque bajo y las ayudas en el césped hicieron el resto.

En el minuto 72, un balón largo de Sergio Astudillo sobre Cañedo, que regateó a Ivanildo, significó el 3-1.

En el descuento, el Atlético Bembibre recortaba diferencias con el 3-2 y Unionistas B tuvo que sufrir en los compases finales para asegurar su primer triunfo en Tercera RFEF.