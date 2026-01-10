Un Unionistas ‘a la baja’ se ve las caras con un Zamora ‘al alza’

Uno de los encuentros marcados en rojo para los aficionados de Unionistas y del Zamora era el duelo regional en el estadio Reina Sofía. Salamanca acoge el primero de los dos partidos entre ambos en Primera RFEF este domingo a las 16 horas. Y lo hará con más de cuatro mil personas en la grada.

Unionistas llega en mal momento, con solo dos puntos de los últimos quince en juego, y con la necesidad de ganar para no meterse en los puestos de descenso de la tabla. Los charros llegan tras encajar cinco goles en Barakaldo y Mario Simón abre todas las posibilidades en el once titular: “Nosotros nos planteamos cambios en todas las posiciones y valoramos todas las situaciones. Y más por plan de partido que por rendimiento individual. Estamos tranquilos porque tanto Unai como Marco tienen buen nivel”.

El técnico blanquinegro no podrá contar con los lesionados Jan Encuentra y Hugo de Bustos, pero sí puede debutar Vadik Murria. “Estoy acostumbrado a este tipo de estructuras y lo importante es cómo compitas en el campo. Voy a dar el 100% de mí", afirmó el futbolista ruso en su presentación.

El Zamora llega siendo uno de los equipos más en forma de la competición y ha sumado 16 de los últimos 18 puntos a su casillero. La llegada de Óscar Cano al banquillo le ha dotado de estructura y orden al equipo viriato, que además es uno de los conjuntos con mayor número de pases en sus ataques.

El entrenador del Zamora, con pasado en la extinta Unión Deportiva Salamanca, ha estado en varias ocasiones en el Reina Sofía: “Es un equipo bien construido que hace muchas cosas bien, tiene grandes centrocampistas, los extremos generan mano- mano y te meten en dificultades y atacantes de gran prestigio que incluso alguno suena para categoría superior. Nos va a exigir que demos nuestra mejor versión”.

El que también conoce muy bien al equipo charro es Erik Ruiz. El central ya formó parte de Unionistas en la campaña 2023-24 y sabe la ‘batalla animosa’ que habrá en las gradas entre ambas aficiones. “Va a ser una gran fiesta, todos los partidos en el Reina son especiales y su afición siempre responde; la nuestra se está enganchando poco a poco y nos van a arropar durante todo el partido y será una fiesta, un partido de otra categoría por el ambiente que hay que disfrutar y traer los tres puntos”, concluye Erik Ruiz.