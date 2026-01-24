Unionistas baraja el nombre de Salvi para la portería

Unionistas de Salamanca sigue buscando portero para la segunda vuelta de la competición y, según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, Salvi es el mejor colocado para reforzar la meta charra.

El cancerbero malacitano, de 25 años, forma parte del equipo portugués de la Uniao Desportiva de Leiria y ya jugó en Primera RFEF con anterioridad en las filas de la Cultural y el Tarazona.

Uno de los puntos fuertes de Salvi es el juego aéreo con sus 192 centímetros y sus buenas actuaciones le abrieron la puerta de la Segunda División con el Tenerife y actualmente con el Uniao Leiria en Portugal.