Unionistas busca el cetro regional de la Copa RFEF ante el Zamora y el Salamanca CF UDS juega un amistoso con la Arandina

El Zamora y Unionistas se ven las caras en la final de la fase regional de la Copa RFEF. Benavente acoge la lucha por el título y también el pase a la fase nacional, aunque todavía quedarían algunas rondas más para poder clasificarse a la Copa del Rey. El balón comenzará a rodar a las 19:30 horas.

El equipo dirigido por Oriol Riera se ha metido en la final tras ganar al Santa Marta y al Salamanca CF UDS y empatar con el Guijuelo en el Municipal Luis Ramos. Ahora, tendrá enfrente a uno de los aspirantes al playoff del grupo 1.

Por otra parte, el Salamanca CF UDS se verá las caras con la Arandina en un amistoso. El choque tendrá lugar a las 19 horas en suelo ribereño. Los de Jorge García quieren mejorar su puntería para regresar a la senda del triunfo.