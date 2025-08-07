Unionistas busca el regreso de Pablo García al cuerpo técnico

Unionistas decidió antes de comenzar la pretemporada que no había sitio para Pablo García en el cuerpo técnico como segundo entrenador. Y el club se ha tenido que desdecir dos meses después.

Según puede saber SALAMANCA24HORAS.COM, Unionistas trabaja para que Pablo García vuelva al cuerpo técnico del club, esta vez como segundo entrenador de Oriol Riera tras la marcha de Asier Díez (que todavía no ha sido notificada por el propio club charro).

Pablo García fue el analista de la pasada campaña para Dani Llácer y después para Acciari y este verano, después de que el club blanquinegro no apostase por él, recaló como segundo en el Real Ávila. Solo unas semanas después de iniciar los entrenamientos del club abulense, Unionistas llama a la puerta y sí valora a Pablo García para ser el segundo entrenador de Oriol Riera.