Unionistas cae el Burgos y se mete en problemas en División de Honor

Derrota de Unionistas en División de Honor. Los blanquinegros perdieron por 0-1 en el anexo al Reina Sofía ante el Burgos y deja pasar una buena opción para lograr la permanencia.

Los charros saltaron el verde con Montero en portería; Edu López, Nico Rincón, Eloy y Pedro López en defensa; Arroyo, Mansilla y Ferreiro en la medular; y con Pau Palacios, Rubén Gómez y Óscar Lorenzo en ataque.

El arranque unionista fue muy bueno con una ocasión de Óscar Lorenzo, un cabezazo de Eloy con paradón del meta visitante y un tanto anulado a Óscar Lorenzo por fuera de juego.

Sin embargo, el que golpeó en la primera mitad fue el Burgos, que se marchó al descanso 0-1.

La segunda mitad fue un asedio continuo de Unionistas sobre la meta rival. Óscar Lorenzo tuvo otras dos ocasiones y sufrió un penalti que el colegiado no señaló. Arroyo, en la última jugada, tuvo el empate. Pero volvió a encontrarse con el meta rival. La derrota vuelve a meter en problemas a Unionistas en División de Honor.