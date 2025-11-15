Unionistas cae en el descuento en División de Honor

Duro golpe para Unionistas en División de Honor. Los blanquinegros cayeron por 3-2 en Las Rozas, con un gol local en el descuento, y vieron cómo les pitaban dos penaltis en contra y les anulaban un gol.

El once titular de los charros estuvo formado por Diego Montero, Edu López, Nico Rincón, Manu Montes, Eloy, Pedro López, Ferreiro, Mansilla, Adrian Jorge, Marco Marrero y Óscar Lorenzo.

El arranque de partido fue para el equipo madrileño que, en veinte minutos, ya había golpeado en dos ocasiones (el 2-0 llegó desde los once metros). Pero Unionistas se rehizo con un tanto del capitán Eloy a los 24 minutos y pudo empatar antes del descanso. Sin embargo, el colegiado anulaba el 2-2 y Las Rozas se marchaban con ventaja al vestuario de 2-1.

Al cuarto de hora de la reanudación llegó el 2-2. Y esta vez sí valió. Rozas, desde los once metros, ponía el empate con media hora de juego por delante.

Cinco minutos después, eran los locales los que gozaban de su segundo penalti de la tarde. Esta vez lo marraron con empate en el tanteador.

Pero el destino tenía un duro golpe para el equipo charro. En el tiempo de descuento, Las Rozas marcaba el definitivo 3-2 y dejaba sin puntos a los charros.