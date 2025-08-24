Unionistas cae ante el Zamora, que se alza con el cetro regional

El cetro regional se queda en Zamora tras la victoria de los visitantes frente a Unionistas por 1-0 en la final de la Copa RFEF. Los de Oriol Riera lo intentaron hasta final pese a contar con un jugador menos por la expulsión de Farru en el minuto 39.

El balón comenzó a rodar a las 19:30 horas y, siete minutos más tarde, el equipo charro tuvo en las botas de Farru su primera oportunidad de adelantarse en el marcador. El Zamora respondió con otro buen intento, pero la poca precisión de ambos equipos hizo que la primera parte del partido finalizase en tablas.

Los locales no perdonaron a la vuelta de los vestuarios y aprovecharon la inferioridad numérica de los charros para adelantarse en el marcador gracias a un tanto de cabeza de Farrell. Aún con diez sobre el terreno de juego, Unionistas protagonizó varios acercamientos para forzar el empate. Una de las ocasiones más claras fue el centro chut al larguero de Olmedo.