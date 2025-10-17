Unionistas, cara a cara ante el todopoderoso Tenerife

El Tenerife es el rival a batir en Primera RFEF. Y lo es por muchas cosas: por historia, por equipo, por masa social, por visibilidad… un gigante caído a la tercera categoría del fútbol español. El equipo de Álvaro Cervera ha comenzado la campaña muy responsabilizado para regresar al fútbol profesional y ha sumado diecinueve puntos de veintiuno posibles.

De Miguel y Cris Montes, que vistieron la casaca unionista, son algunos de los jugadores visibles, pero hay muchos más de un gran nivel como el meta Dani Martín, el zaguero Álvaro González, el centrocampista Juanjo Sánchez o los atacantes Nacho Gil o Enric Gallego.

“Es un partido bonito para nuestra plantilla y a disfrutar. No es tu liga, son tres puntos más como otros. Vamos a ir a intentar ganar, a intentar puntuar. Pero somos dos equipos con objetivos completamente distintos”, expresa en rueda de prensa Mario Simón.

El entrenador de Unionistas sabe que la dupla Enric Gallego – De Miguel genera muchas situaciones de gol: “Es difícil contrarrestar eso. Tiene muchos registros con duelos directos, balón parado, superioridad técnica y física. Eso les hace haciendo ser determinantes en las áreas. En el momento en el que pisa el acelerador, es determinante”.

La expedición charra llega en zona de descenso y con urgencias en la tabla. Además, Mario Simón ha dejado fuera de la convocatoria por decisión técnica a Iván Moreno, Pachón y Luis Roldán.

Pero Unionistas estará muy bien arropado. Más de trescientos salmantinos estarán en el Heliodoro Rodríguez López para ver a los blanquinegros en uno de los estadios míticos del fútbol español.