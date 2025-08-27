Unionistas cerrará la jornada 2 de Primera RFEF con la visita al Arenteiro

La Real Federación Española de fútbol ya ha notificado los horarios de la segunda jornada de Primera RFEF. Y Unionistas cerrará la fecha. El domingo, a las 18:15 horas, el equipo dirigido por Oriol Riera visitará el estadio de Espiñedo para medirse al Arenteiro.

La jornada se abrirá el sábado, a las 14:15 horas, con el choque entre el Lugo y el Real Avilés. Y también tendrá otro horario ‘extraño’ el domingo con el Celta Fortuna – Guadalajara a las 14 horas.