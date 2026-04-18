Unionistas certifica su salvación en División de Honor con un gol de Rozas
El extremo charro marcó el único tanto del partido ante el CD Diocesano
La grandísima temporada de Unionistas en División de Honor se redondeó este sábado con la victoria por 0-1 ante el CD Diocesano. Un gol de Rozas en el minuto 90 dio los tres puntos a los blanquinegros, que logran la permanencia de forma matemática.
El conjunto de Raúl Fuentes formó de inicio con Nacho García bajo palos; Edu López, Nico Rincón, Eloy y Pedro López en defensa; Arroyo, Rodri y Ferreiro en la medular; y con Pau Palacios, Mateo Llata y Rubén Gómez en ataque.
Los charros estuvieron a punto de adelantarse en el minuto 6 con un remate al palo de Pedro López, pero también Nacho García tuvo que aparecer para evitar males mayores.
Tras el descanso, Unionistas fue con todo a por la victoria. Nico Rincón estrelló una falta en el travesaño y Arroyo se encontraba con el portero a bocajarro. El honor estaba reservado para Rozas, quien marcaba el 0-1 en el minuto 90 y daba la salvación a Unionistas en División de Honor.
