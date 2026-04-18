Unionistas certifica su salvación en División de Honor con un gol de Rozas

El extremo charro marcó el único tanto del partido ante el CD Diocesano

Unionistas DH - Getafe
Unionistas DH - Getafe

La grandísima temporada de Unionistas en División de Honor se redondeó este sábado con la victoria por 0-1 ante el CD Diocesano. Un gol de Rozas en el minuto 90 dio los tres puntos a los blanquinegros, que logran la permanencia de forma matemática.

El conjunto de Raúl Fuentes formó de inicio con Nacho García bajo palos; Edu López, Nico Rincón, Eloy y Pedro López en defensa; Arroyo, Rodri y Ferreiro en la medular; y con Pau Palacios, Mateo Llata y Rubén Gómez en ataque.

Los charros estuvieron a punto de adelantarse en el minuto 6 con un remate al palo de Pedro López, pero también Nacho García tuvo que aparecer para evitar males mayores.

Tras el descanso, Unionistas fue con todo a por la victoria. Nico Rincón estrelló una falta en el travesaño y Arroyo se encontraba con el portero a bocajarro. El honor estaba reservado para Rozas, quien marcaba el 0-1 en el minuto 90 y daba la salvación a Unionistas en División de Honor.

También te puede interesar

