Unionistas cierra el 2025 con una nueva sesión y la mente puesta en Barakaldo

Cuatro entrenamientos en menos de 48 horas. Ese ha sido el plan de Mario Simón para sus jugadores antes de las uvas en este 2025. Unionistas se verá las caras el sábado, a las 18:45 horas, con el Barakaldo en Lasesarre y los salmantinos quieren arrancar el 2026 con los tres puntos.

En el primer partido del año causará baja Álvaro Gómez. El extremo salmantino tendrá que cumplir ciclo de amonestaciones y se perderá el choque en suelo vasco, por lo que se abre un hueco en el once titular de Mario Simón.

El que cuenta con muchas opciones de ir convocado es Henry Hiobi, que está trabajando con el primer equipo durante esta semana y Mario Simón puede incluirle en la lista de citados para el primer choque del 2026. También estuvieron en la sesión de trabajo el lateral derecho del filial José Manuel y el extremo del Juvenil A, Alejandro Rozas.