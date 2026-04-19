Unionistas cierra la jornada a dos puntos del playoff a Segunda División

La trigésimo tercera jornada de Primera RFEF deja a Unionistas a dos puntos de la zona de playoff de ascenso a Segunda División. Los charros empataron a uno en casa del Real Avilés en un buen partido de los de Mario Simón.

El equipo charro cuenta con 48 puntos en su casillero y tiene dos menos que el Real Madrid Castilla, que encabeza los equipos con 50 puntos en la tabla.

La próxima jornada, Unionistas recibirá al filial del Athletic Club en el estadio Reina Sofía. El duelo está fijado para el domingo a las 18:15 horas.