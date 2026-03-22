Unionistas cierra la jornada con seis puntos de ventaja sobre el descenso

Nueva jornada para el final de la Primera RFEF. Y Unionistas que saca seis puntos a la zona de descenso. Los charros son decimosegundos con 38 puntos y el próximo sábado tienen un duelo clave por la salvación. El equipo de Mario Simón recibe al Arenteiro en el estadio Reina Sofía.

Ahora mismo, el Guadalajara está en zona de descenso con 32 puntos. Por detrás, Talavera con 31, Cacereño con 30, Arenteiro con 26 y Osasuna Promesas con 24.