Unionistas, colista de la Primera RFEF
El equipo charro ha comenzado con dos derrotas ante Osasuna Promesas y Arenteiro
La temporada no podía empezar peor para Unionistas. Tras dos partidos, el equipo charro es colista de la Primera RFEF y ha encajado dos derrotas (ante Osasuna Promesas y Arenteiro). El conjunto dirigido por Oriol Riera es el farolillo rojo de la tabla con cero puntos y cero goles a favor.
“Creo que a nivel ofensivo el equipo ha estado muy bien y ha generado muchas ocasiones de gol. Y no están acabando de entrar. En estos partidos, el que se adelanta consigue la victoria. Lo hemos intentado hasta el final y no pudo ser”, se lamentaba tras caer ante el Arenteiro
La próxima jornada, Unionistas visitará el Municipal Pedro Escartín para enfrentarse al recién ascendido Guadalajara. El partido tendrá lugar el domingo a las 18:15 horas.
