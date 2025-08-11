Unionistas confirma el fichaje del central Álvaro Santiago

Unionistas de Salamanca confirma el fichaje de Álvaro Santiago. La operación, desvelada por SALAMANCA24HORAS.COM el pasado 7 de agosto, se ha oficializado en la mañana de este lunes.

El espigado central, de 22 años y 1,91 metros, jugó la pasada campaña en el Alcorcón. A las órdenes de Pablo Álvarez, Álvaro Santiago jugó un total de 1.628 minutos y fue muy importante desde el duelo copero en el Helmántico hasta la jornada 23.

Con la llegada de Álvaro Santiago, Unionistas cuenta con ocho piezas en la zaga: Olmedo y Encuentra como laterales derechos; Ramiro, Gorjón, Farru y Álvaro Santiago como centrales; y Raúl Prada y Gabri Palmero en el '3'.