Unionistas confirma la llegada de Salvi

Salvi Carrasco es nuevo portero de Unionistas. El club ha logrado la cesión del cancerbero español, que se encontraba jugando en el Uniao Leiria portugués, y confirma la operación desvelada por SALAMANCA24HORAS.COM.

Aunque Unionistas buscó el fichaje del jugador, el acuerdo final consiste en la cesión hasta final de temporada y una opción de compra por el equipo charro.

Salvi es un meta de 25 años y 192 centímetros que ha parado a gran nivel en Primera RFEF en la Cultural Leonesa y el Tarazona y también cuenta con experiencia en Segunda División con el Tenerife.