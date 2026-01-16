Unionistas confirma la llegada de Mounir Errahaly

Unionistas ha confirmado la cesión de Mounir Errahaly, adelantado durante la mañana de este viernes por el periodista Ángel García Cazurreando. El lateral izquierdo llega procedente del Ibiza y cuenta con pasado en el Guijuelo, donde estuvo en la temporada 2020/21.

“Posee una amplia trayectoria en la categoría de bronce, en la que ha disputado 101 encuentros, 11 de ellos en la actual temporada. También destaca su participación en 7 encuentros de Copa del Rey”, expresan desde el club charro.

Con la llegada de Mounir, Unionistas cierra la búsqueda del lateral izquierdo que llevaba abierta tres meses desde la sanción FIFA a Gabri Palmero.