Unionistas confirma un secreto a voces: Álvaro Santiago se desvincula del club

Álvaro Santiago abandona la disciplina de Unionistas de Salamanca. El club salmantino ha hecho oficial la salida del central, confirmando así una noticia esperad en la entidad.

El defensa solo ha participado en dos encuentros esta temporada y Mario Simón ya dejó claro que no quería contar con él al dejarle fuera de la convocatoria frente al Barakaldo.

De hecho, declaró en rueda de prensa previa a ese partido que había nombres “como Álvaro Santiago que ya sabe que va a tener pocas oportunidades”.

Por ello, Unionistas de Salamanca y el jugador han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato que vinculaba a ambas partes hasta final de temporada.