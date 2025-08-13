Unionistas ya conoce el horario para su primera jornada en Primera RFEF

Unionistas ya tiene fecha y hora para iniciar la campaña en Primera RFEF. El duelo entre el conjunto blanquinegro y Osasuna Promesas tendrá lugar el sábado 30 de agosto, a las 19:30 horas, en el Reina Sofía.

El encuentro tiene miga, ya que significa la vuelta de Mikel Serrano. El zaguero comenzó la pretemporada en Unionistas y fue traspasado al filial navarro a los pocos días.

El partido inaugural de la competición tendrá lugar en A Malata con el duelo entre el Racing Club Ferrol y el Talavera y se cerrará con del doble duelo el domingo (a las 21:30 horas) con el Real Avilés - Ponferradina y el Mérida - Barakaldo.