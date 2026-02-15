Unionistas, a cuatro puntos del playoff de ascenso a Segunda División

La victoria de Unionistas en Tajonar por 0-2 coloca a Unionistas como decimosegundo clasificado. Eso sí, los puestos de playoff están más cerca por puntuación que los puestos de descenso.

Los de Mario Simón tienen 33 puntos en su casillero y están a cuatro del Real Madrid Castilla, equipo que cierra la zona de privilegio de la clasificación. Y, además, Unionistas está a dos puntos de la zona de Copa del Rey que actualmente tiene el Zamora.

Por abajo, la zona roja de la tabla está ocupada por el Cacereño (27 puntos), el Talavera (25), el Arenteiro (24), Guadalajara (21) y Osasuna Promesas (20).