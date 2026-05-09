Unionistas, a cuatro puntos del playoff y en la lucha por la Copa

Los charros cerrarán la jornada en el octavo puesto de la clasificación

Unionistas de Salamanca - Tenerife
Unionistas de Salamanca - Tenerife | Mateo G.J.

Unionistas irá con todo en los dos últimos encuentros de la temporada. El equipo blanquinegro cerrará la antepenúltima jornada de Primera RFEF como octavo clasificado: a cuatro puntos del playoff y a dos de la Copa del Rey.

El equipo dirigido por Mario Simón se medirá el domingo, a las 17 horas, al Mérida en el Romano José Fouto y cerrará la competición ante el Racing Ferrol en el estadio Reina Sofía.

Los charros están a cuatro puntos del Real Madrid Castilla (quinto y en puestos de playoff) y a dos puntos de la Ponferradina y el Barakaldo (ambos en zona de Copa del Rey).

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