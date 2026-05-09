Unionistas, a cuatro puntos del playoff y en la lucha por la Copa
Los charros cerrarán la jornada en el octavo puesto de la clasificación
Unionistas irá con todo en los dos últimos encuentros de la temporada. El equipo blanquinegro cerrará la antepenúltima jornada de Primera RFEF como octavo clasificado: a cuatro puntos del playoff y a dos de la Copa del Rey.
El equipo dirigido por Mario Simón se medirá el domingo, a las 17 horas, al Mérida en el Romano José Fouto y cerrará la competición ante el Racing Ferrol en el estadio Reina Sofía.
Los charros están a cuatro puntos del Real Madrid Castilla (quinto y en puestos de playoff) y a dos puntos de la Ponferradina y el Barakaldo (ambos en zona de Copa del Rey).
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