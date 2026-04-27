Unionistas, a cuatro puntos del playoff y a dos de la zona de Copa del Rey
Los charros empataron a uno ante el Bilbao Athletic en un duelo marcado por la expulsión de Mounir en el minuto 72
Cuatro jornadas quedan para el final de la fase regular de la Primera RFEF. Y cuatro puntos de desventaja tiene Unionistas sobre los puestos de playoff. El Real Madrid Castilla y el Pontevedra marchan con 53 puntos; mientras que fuera de la zona de privilegio, aunque en puestos de Copa del Rey, están la Ponferradina y el Barakaldo con 51.
Los blanquinegros son octavos, con 49 puntos, y tendrán por delante los choques ante el Real Madrid Castilla (fuera), el Tenerife (en casa), el Mérida (a domicilio) y el Racing Ferrol (como local) para buscar estar en el torneo del KO.
El próximo duelo se jugará el sábado, a las 21 horas, en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla. Y será sin Mounir, que tendrá que cumplir sanción por su expulsión ante el Bilbao Athletic.
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