Unionistas, a cuatro puntos del playoff y a dos de la zona de Copa del Rey

Cuatro jornadas quedan para el final de la fase regular de la Primera RFEF. Y cuatro puntos de desventaja tiene Unionistas sobre los puestos de playoff. El Real Madrid Castilla y el Pontevedra marchan con 53 puntos; mientras que fuera de la zona de privilegio, aunque en puestos de Copa del Rey, están la Ponferradina y el Barakaldo con 51.

Los blanquinegros son octavos, con 49 puntos, y tendrán por delante los choques ante el Real Madrid Castilla (fuera), el Tenerife (en casa), el Mérida (a domicilio) y el Racing Ferrol (como local) para buscar estar en el torneo del KO.

El próximo duelo se jugará el sábado, a las 21 horas, en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla. Y será sin Mounir, que tendrá que cumplir sanción por su expulsión ante el Bilbao Athletic.