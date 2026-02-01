Unionistas cuenta con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso

Fin a la jornada número 22 de la Primera RFEF. Unionistas marcha decimocuarto, con 27 puntos en su casillero y con cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

En los puestos rojos de la tabla se encuentran el Cacereño (23), el Talavera (22), Arenteiro (21), Osasuna Promesas (19) y Guadalajara (18).

Los de Mario Simón afrontan un mes clave para su devenir en la competición. En los próximos cuatro partidos se verá las caras con el Ourense (en el Reina Sofía), Osasuna Promesas (a domicilio), Arenas de Getxo (en casa) y Cacereño (fuera).