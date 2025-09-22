Unionistas da un paso adelante en la clasificación y se reengancha

La victoria de Unionistas hace que el equipo charro sume sus primeros puntos de la temporada. Los blanquinegros son decimoctavos en Primera RFEF y meten ya por debajo al Mérida y al Ourense.

La Ponferradina y el Real Madrid Castilla también cuentan con tres puntos en su casillero, al igual que el equipo de Mario Simón. Y con uno más, fuera de la zona roja, se encuentran el Lugo, Arenas, Real Avilés y Pontevedra.

La próxima jornada, Unionistas visitará al Arenas de Getxo el sábado a las 18:00 horas y regresará, varios años después, a jugar un partido oficial en hierba artificial.