Unionistas da otro paso adelante, aunque sigue en la zona de descenso

Los goles de Pere Marco y de Jan Encuentra cambian la cara de Unionistas. Los blanquinegros vencieron por 0-2 al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López en la sorpresa de la jornada de Primera RFEF.

Los tres puntos hacen que los de Mario Simón den un paso adelante en la tabla, pero seguirán una jornada más en puestos de descenso. Ahora, Unionistas es uno de los equipos con nueve puntos en una apretada clasificación. Del descenso al playoff, una distancia de tres puntos y un sinfín de equipos.

La próxima jornada, Unionistas recibirá al Lugo en el estadio Reina Sofía. El choque se jugará el domingo a las 16 horas y coincidirá en franja horaria con el Clásico del fútbol español entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona.