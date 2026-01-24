Unionistas da un paso de gigante hacia la salvación en División de Honor

Primera victoria de Unionistas a domicilio en División de Honor. Y puede ser clave en la salvación. Los charros ganaron por 0-1 en casa del Rayo Alcobendas y se disparan respecto a la zona de peligro.

El conjunto dirigido por Raúl Fuentes supo sufrir en tramos de partido y se sostuvo con una buena actuación de Nacho García. Además, pudo adelantarse antes del descaso en una acción de Óscar Lorenzo.

Pero el ‘9’ fue decisivo en la segunda mitad. A falta de veinte minutos, Óscar Lorenzo lanzó una falta rasa y sorprendió a la barrera para poner el 0-1. En el tiempo de descuento, entre Nacho García y Pedro López salvaron el empate local y trajeron los tres puntos a Salamanca.