Unionistas y David Alonso Mata separan sus caminos

Unionistas y David Alonso Mata ponen punto y final a su vinculación. Según ha podido conocer SALAMANCA24HORAS.COM, las dos partes han dado por finalizado su contrato y en las próximas horas se hará oficial.

En el club blanquinegro tiene claro que tiene que seguir trabajando en mejorar su estructura interna. “Somos ya un monstruo de empresa con muchos empleos y tenemos que trabajar de forma coordinada. Tenemos que trabajar fútbol base y primer equipo de la mano. Y, en tercer lugar, tenemos que seguir luchando para que las instalaciones estén a un mejor nivel. Y también, lo más importante, traer una persona de comunicación”, explicó el nuevo presidente Miguel Ampuero.

Ahora, el propio Ampuero tendrá que buscar qué persona reemplazará a David Alonso Mata en la dirección general del club.