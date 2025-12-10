Unionistas deberá pagar 3.001 por el salto al campo de un aficionado en 2023

Imagen del momento en el que Policía Nacional identificó al varón en el Unionistas - Cultural Leonesa

Unionistas de Salamanca finalmente deberá abonar una multa de 3.001 euros por el salto de un aficionado al terreno de juego mientras se disputaba un partido en 2023.

Comisión Antiviolencia ya había notificado esa multa, pero Unionistas recurrió y ahora el club ha hecho público que han recibido la notificación de la Delegación de Gobierno.

Tal y como informó este medio de comunicación, los hechos se remontan al 20 de mayo de 2023, cuando un aficionado cayó al terreno de juego después de la celebración de un tanto local. Se disputaba el Unionistas CF – Cultural y Deportiva Leonesa y este aficionado, en vez de volver a la grada, decidió acercarse al portero visitante, Salvi, para darle un abrazo.

Los hechos fueron presenciados por agentes de la Policía Nacional, quienes rápidamente identificaron al varón y procedieron a su expulsión del recinto.

Tal y como ha informado el club, disponen de 15 días para proceder al pago de la multa y afirma, a través del mismo comunicado, que “espera que no se vuelvan a repetir este tipo de incidentes”.

Acciones que, continúa el club, causan “un gravísimo perjuicio al club a nivel reputacional, institucional y económico”.