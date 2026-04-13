Unionistas declara ‘Día de ayuda al club’ ante el Bilbao Athletic

Unionistas de Salamanca se medirá al Bilbao Athletic en el estadio Reina Sofía en el encuentro correspondiente a la trigesimocuarta jornada de liga, que se disputará el domingo 26 de abril a las 18:15 horas.

El partido ha sido declarado ‘Día de ayuda al club’, lo que implica que todos los socios, excepto los de categoría PRO y Colaboradores, deberán retirar entrada para poder acceder al encuentro, aunque mantendrán su condición de socios. El club ha establecido un sistema de precios por tramos en función de la fecha de compra.

El primer tramo, disponible desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de abril, ofrece precios reducidos para socios: Simpatizantes 13 euros, Adultos y Jóvenes 10 euros, Sociales 8 euros e Infantiles 5 euros. En este periodo, los socios mantienen reservada su zona o asiento en Tribuna Panelais numerada. Para los no socios, el precio será de 15 euros para adultos (a partir de 12 años) y 8 euros para infantiles (menores de 12 años).

El segundo tramo, del sábado 18 al sábado 25 de abril, incrementa los precios para socios: Simpatizantes 18 euros, Adultos y Jóvenes 15 euros, Sociales 12 euros e Infantiles 8 euros. En esta fase, los socios ya no tendrán asiento reservado en Tribuna Panelais numerada, por lo que deberán ocupar los espacios disponibles en caso de ocupación completa. Para los no socios, los precios serán de 20 euros para adultos y 10 euros para infantiles.

Finalmente, el tercer tramo, correspondiente al día de partido, no contempla descuentos para socios. Las entradas tendrán un precio único de 25 euros para adultos y 15 euros para infantiles.

Las entradas podrán adquirirse en la tienda oficial del club, situada en Rúa Mayor 43, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas (excepto Lunes de Aguas), de lunes a sábado, con pago únicamente en efectivo. También estarán disponibles de forma online a través del enlace habilitado por el club, así como en taquilla el mismo día del encuentro desde las 17:15 horas, igualmente con pago en efectivo.