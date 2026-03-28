Unionistas derrota al Arenteiro y tiene sellada media salvación

Victoria de Unionistas y media salvación. Los charros ganaron por 3-1 al Arenteiro en Salamanca con goles de Artola, Aarón Piñán y Chibozo.

Los charros arrancaron con Salvi bajo palos; Olmedo, Jan Encuentra, Gorjón y Farru en defensa; Juanje, Jota, Álvaro Gómez y Aarón Piñán en la medular; con De la Nava y Artola en ataque. No tardó mucho en abrir la lata el equipo salmantino, que salió con mucha intensidad y mordiente. Unionistas recupera en campo rival, Juanje saca el centro desde el lateral del área y Artola se eleva para mandar a la red el balón con un soberbio cabezazo. Minuto 7 y 1-0.

Sin embargo, el equipo de Mario Simón bajó el pistón con ventaja en el marcador. Salvi evitó el empate de Diego Moreno en una falta que no encontró cabeceador y Farru metió el pie cuando el Arenteiro ya cantaba el 1-1.

De ahí se pasó a un latigazo lejano de Jota que hizo volar a Diego García. Pero el meta rival ya no pudo hacer nada al filo del descanso. De la Nava pone un balón perfecto para la carrera de Aarón Piñán y el leonés soltó un tremendo misil a la escuadra para poner el 2-0.

La segunda mitad tuvo veinte minutos sin pena ni gloria. Sin ocasiones, sin ritmo. Sin embargo, el Arenteiro comenzó a tomar colmillo en el partido con un Unionistas muy cansado. A Mario Simón le cuesta mover el banquillo en la segunda mitad y el Arenteiro leyó bien esa situación con el tanto de Bastida.

Con 2-1, el técnico local buscó piernas frescas con la entrada de Serpeta y Vadik por Olmedo y Aarón Piñán. Y solo tres minutos después incluyó a Masllorens y Juanma Lendínez para apuntalar el centro del campo.

En el último suspiro, Juanma robaba con ímpetu en el centro del campo y cedió a Chibozo. El africano cambiaba de ritmo, se metía dentro del área y ponía el 3-1 con tranquilidad. En la celebración, el entrenador de porteros Raúl Turiño corría para celebrar por delante del área técnica visitante y se formaba una tangana entre ambos banquillos. El pitido final dejó los tres puntos en casa. Y también media salvación para Unionistas.