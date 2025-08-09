Unionistas derrota con dos goles al Salamanca CF UDS en el derbi de Copa RFEF

El conjunto blanquinegro ha salido victorioso en la tarde de este sábado 9 de agosto, una jornada muy futbolera para la afición salmantina en la que se han disputado prácticamente a la vez, con media hora de diferencia en el comienzo, dos derbis de Copa de Federación. Por un lado, en el Reina Sofía se han enfrentado los jugadores de Unionistas Salamanca contra los del Salamanca CF UDS, y por el otro en el campo municipal Alfonso San Casto el equipo de Santa Marta y el del Guijuelo.

Imágenes del derbi entre Unionistas y Salamanca CF UDS en el Reina Sofía | Juanes

El derbi entre Unionistas y Salamanca CF UDS empezó pronto a definir la balanza hacia el lado de Unionistas con un primer gol en el minuto 2 a cargo de Gabri Palmero, rozando el empate en el minuto 15 el Salamanca que finalmente no lo consiguió, posicionando definitivamente la balanza hacia Unionistas, que se alzó con la victoria en la segunda jornada de Copa RFEF. Hubo una cartulina amarilla para Juanma Lendínez por una falta en el centro del campo; también para Lara y Aleix Gorjón.

Tras una pausa de hidratación, necesaria para los jugadores, y el posterior descanso, el marcador concluyó con 2-0 a favor del conjunto blanquinegro, que marcó un segundo gol en el minuto 67. Resultó lesionado tras el encuentro el jugador de Unionistas Aarón Piñán y el colegiado añadió cuatro minutos al final de un encuentro que ha dejado preciosas instánteas y las gradas repletas de aficionados para apoyar a sus equipos.

Derbi de Copa RFEF entre el Santa Marta y el Guijuelo | @UDSantaMarta/@clubdepguijuelo

En el otro partido entre el Santa Marta y el Guijuelo, ambos equipos mantuvieron el marcador a cero hasta el descanso. En el minuto 30 y en el 76 tuvieron que parar el partido para que los jugadores se hidrataran. En el minuto 44, Segura del equipo guijuelense vio la tarjeta amarilla, la misma que después verían José Ruiz, Juan Carlos, Álex García y Florez. Finalmente, el marcador se posicionó a favor del Guijuelo que se lleva el otro derbi disputado este sábado en Salamanca con un jugada individual de Àlex Garcia que acaba en gol de vaselina.

Antes del comienzo de este encuentro se produjo un cambio en el banquillo del Santa Marta, en el que entró al terreno de juego Miguel como portero suplente debido a la lesión de Del Río durante el calentamiento.