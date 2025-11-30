Unionistas desperdicia la opción de los puestos de Copa del Rey y está con dos puntos de renta sobre el descenso

Todavía duele en Unionistas la derrota ante el Ourense. Los charros tenían la victoria en su mano y cuatro fatídicos minutos en el descuento voltearon el choque hasta el 4-3. Además, la polémica arbitral todavía colea por el error del colegiado al anular el gol de Aarón Piñán y conceder el 1-0 de Piera.

Los blanquinegros desaprovecharon la opción de colocarse en puestos de Copa del Rey y acaban la jornada en décima posición con dos puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.

El próximo encuentro será el lunes. Los de Mario Simón reciben en el estadio Reina Sofía a la Ponferradina (16 horas) y es precisamente el cuadro berciano quien ocupa puesto en la zona roja de la tabla.