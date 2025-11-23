Unionistas desperdicia su ventaja ante el Rayo Vallecano en División de Honor

Un punto más para Unionistas en División de Honor. Los blanquinegros empataron a tres en casa ante el Rayo Vallecano, uno de los gallitos del grupo, pero el resultado deja un sabor amargo a los de Raúl Fuentes.

El once titular de Unionistas estuvo formado por Montero en portería; Edu López, Nico, Mansilla, Pedro López y Eloy en la defensa; Rodri Pérez y Ferreiro en la medular; y con Rozas, Mateo Gutiérrez y Óscar Lorenzo en ataque.

La primera media hora fue igualada, pero Unionistas rompió el partido en dos chispazos. O dos liberaciones para un equipo con tan mala suerte lejos del anexo. Óscar Lorenzo ponía el primero en el marcador a los 35 minutos de juego y, solo cuatro después, Mateo Gutiérrez hacía el 2-0 en el anexo al Reina Sofía.

El Rayo Vallecano reaccionó al regreso de los vestuarios. Al cuarto de hora de la reanudación, los de la franja reducían diferencias y, solo tres minutos después, igualaban a dos en pleno KO unionista.

Raúl Fuentes tenía que mover fichas y metió en el campo a Marco Marrero y Adrian Jorge para refrescar su ataque en el minuto 64.

Los blanquinegros volvieron a adelantarse con un gol de Pedro López en el minuto 77. Con 3-2, a Unionistas le faltó madurez y encajó el 3-3 prácticamente seguido para dejarse dos puntos ante uno de los gallitos de la competición.