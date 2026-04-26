Un Unionistas DH sin tensión pierde ante el Unión Adarve

El División de Honor de Unionistas cayó goleado por 1-4 en el anexo al Reina Sofía ante el Unión Adarve. Los madrileños tuvieron más tensión y se llevaron el duelo con holgura.

El once titular charro estuvo formado por Nacho García en portería; Edu López, Nico Rincón, Manu Montes y Eloy en defensa; Ferreiro, Arroyo y Mansilla en la medular; y con Pau Palacios, Rozas y Mateo Gutiérrez en ataque.

El Unión Adarve aprovechó los minutos previos al descanso para romper el partido con el 0-1 y el 0-2 en tan solo tres minutos. En la segunda mitad, los madrileños abrieron todavía más el marcador y Unionistas hizo su tanto en el minuto 84 por medio de Rubén Gómez. Pero acto seguido, el Unión Adarve mató el encuentro con el definitivo 1-4.