Unionistas dispara la bala final por la Copa del Rey

La última bala para la Copa del Rey de Unionistas se disparará en el estadio Reina Sofía. Este sábado, a las 18:30 horas, el equipo de Mario Simón recibe al Racing Ferrol en la última jornada de la Primera RFEF. En juego, el pase a la Copa del Rey y 42.500 euros para el club salmantino.

“Nosotros vamos con muchas ganas de cumplir un objetivo del club y también nuestro. Vamos a salir a ganar desde el principio. Tenemos ambición y muchas ganas de ganar porque es una final para estar en la Copa del Rey”, explica Jota López.

“La afición alentará al equipo desde horas antes del arranque del choque y está programado el recibimiento al autobús de los jugadores. Todos los partidos son importantes, pero cuando hay un recibimiento así, nos hace salir mucho más motivados. Todos sabemos lo que nos jugamos”, asegura Carlos de la Nava.

El Racing Ferrol llega a Salamanca sin opciones de luchar por la Copa y con las bajas de Mardones, Azael, Tejera y Álvaro Ramón. Pero el equipo gallego nunca ha perdido hasta el momento en el estadio Reina Sofía.