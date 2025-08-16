Unionistas disputará la final de la Copa Federación tras empatar contra el CD Guijuelo

Unionistas de Salamanca y el CD Guijuelo se enfrentan en un duelo que no podía dejar a nadie indiferente. El primero de ellos en pro por luchar por estar en la final, y el segundo de ellos por el orgullo de ganar y dar una alegría a la afición en casa. En juego, la final de la Copa Federación y enfrentarse al Zamora por un título deseado por todo conjunto castellano y leonés.

De inicio, El CD Guijuelo saldría con otros once guerreros que iban a dar mucha guerra: Johan, Flores, Juan Carlos, Jose Ruiz, Boigues, Alex García, Cristobal, Segura, Alberto Martín, Mesfin y Kinateder. Por otra parte, Unionistas jugaría con Unai Marino, Jan, Prado, Ramido, A. Santiago, Huguito, Hugo de Bustos, Juanma, Pachón, De la Nava y Álvaro Gómez.

El partido iba a comenzar fuerte, de los que gustan, con un gol tempranero de Alex García a los cinco minutos que adelantaba a los de casa y que ponía el 1 a 0 en el marcador. Unionistas, muy impreciso en el pase, no logró encontrar sensaciones hasta el minuto 25 de la primera parte, donde el conjunto chacinero siguió dominando la bola y viniéndose arriba.

En el minuto 33, todo cambiaba, un gol de los visitantes por medio de Álvaro Gómez ponía las tablas en el marcador, con un disparo que tocó la red local y que hizo que Unionistas se fuera viniendo arriba y recuperando las queridas sensaciones. Tras cinco minutos de añadido, se irían al descanso con el 1 a 1 y con todo abierto para la segunda parte.

La segunda parte comenzaría con ambos conjuntos motivados para la victoria, pero sin encontrar ambos el control de la pelota. El encuentro seguía abierto, y tanto los locales como los visitantes se iban viniendo arriba a medida que pasaban los minutos. El empate servía a Unionistas, Guijuelo, tenía que lograr el gol de todas las maneras posibles.

Cuando los dos conjuntos comenzaban a mover el banquillo, Guijuelo comenzaba de nuevo a atacar y el guardameta blanquinegro repelía las acciones. Unionistas, contra las cuerdas, no iba a dar el brazo a torcer y se mantuvo durante gran parte del encuentro sabiendo que ese 1 a 1, sabía a gloria. Con el pitido final, la alegría se desataba para el conjunto visitante que se enfrentaría al Zamora en la final de la Copa RFEF el próximo 24 de agosto.

Salamanca CF UDS - UD Santa Marta

Ambos conjuntos llegaban sin posibilidades para meterse en la final de la Copa Federación, pero el encuentro serviría para coger sensaciones de cara a la liga, en un partido en el que el estadio de los locales acogería una tarde de toque y fútbol.

Los visitantes se ponían rápidamente por delante en el marcador, con un Santa Marta que en el minuto 2 ya se ponía por delante. A los 10 minutos, los locales por medio de Cristeto pusieron las tablas en el marcador.

El Salamanca CDF UDS mandaba en el partido con el dominio del balón, pero no fue hasta el minuto 87 en el que Dani Hernández, de penalti, ponía el 2 a 1 definitivo que hacía que los locales se llevaran el encuentro.