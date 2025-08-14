Unionistas donará la taquilla del memorial UDS a la lucha frente a los incendios

Los incendios están siendo una constante en nuestro país. Nuestra provincia también ha sufrido las consecuencias y este mismo jueves se han producido diferentes incendios en La Alberca y Gallegos de Argañán.

Unionistas quiere poner su granito de arena y ha anunciado que destinará la taquilla del memorial UDS a la lucha frente a los incendios, especialmente graves en León, Zamora y Salamanca.

"Deseamos enviar nuestras más sinceras condolencias a las familias y las personas allegadas de los fallecidos en las labores de extinción de los incendios", lamentan desde el club charro.

Por lo tanto, lo recaudado en el choque del viernes 22 ante el Mérida en el Reina Sofía (también habrá una hucha solidaria en la tienda del club) servirá para ayudar a las personas afectadas por los incendios.