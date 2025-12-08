Unionistas empata a 2-2 en casa contra la Ponferradina

El estadio Reina Sofía ha presenciado este domingo 8 de diciembre un partido entre Unionistas y Ponferradina que se ha saldado con un empate 2-2.

El primer tanto del encuentro, para la Ponferradina, llega en el minuto 16 de la mano de Xemi. Y aunque poco después, en el minuto 18, Unionistas hace amago de reacción con un tiro a puerta de Juanma, no logra anotar el punto en el marcador.

En el minuto 22 de partido, se ha pitado un penalti a favor de la Ponferradina, aunque Unionistas pide su revisión. Se valora, pero se desestima y en el minuto 28 llega el segundo gol del equipo leonés, bajo los pies de Cortés.

El equipo charro busca recortar distancias, pero cae sobre ellos el descanso sin conseguirlo. No será hasta el minuto 58 que Unionistas logre su tan ansiado primer gol, gracias a Olmedo.

En el minuto 70, Unionistas solicita una nueva revisión. Posible penalti por mano. Pero es nuevamente denegada y, con ella, agotan sus peticiones.

Pero los salmantinos logran su ansiado empate: en el minuto 78 se igual el marcado gracias a un penalti firmado por Gastón Valles.

Al momento de pitar los 90 minutos, se han añadido otros ocho minutos de encuentro. Ha sido en el minuto 95 cuando Unionistas se ha quedado con solo diez jugadores sobre el césped, después de que Gastón Valles recibiera su segunda amarilla.

Con este empate, Unionistas suma un punto más en la clasificación.