Unionistas empata en Mérida y se queda sin opciones de playoff

Unionistas empató a uno en Mérida y se queda sin opciones matemáticas de jugar el playoff. Los charros jugaron una muy mala primera mitad e intentaron despertar con los cambios tras el paso por los vestuarios.

El once de Mario Simón tenía la novedad de la entrada de Chibozo por Carlos de la Nava. El ‘10’, que fue el MVP de la competición el mes de abril, siempre es la primera pieza a tocar por el entrenador, que volvió a demostrar la poca confianza que tiene en él. Todo lo contrario que la fe ciega sobre Aarón Piñán y Chibozo, sus dos atacantes en el encuentro ante el Mérida.

Los emeritenses dominaron la primera mitad con mucho pundonor. Vergés dejaba clara su importancia con los saques de banda. Daba igual en qué costado del campo fuese: si había una opción de llegar al área, Vergés ponía el balón en juego con su catapulta.

Los locales llegaban una y otra vez al área de Marco Coronas ante un Unionistas superado y desdibujado en el campo. A todo ello, ninguna de las dos referencias ofensivas del equipo charro lograba entrar en juego. El gol de Benny, en el minuto 36, reflejaba la superioridad del Mérida en el encuentro. El propio Benny controló dentro del área y superó a Marco Coronas picándole el balón.

Unionistas apenas inquietó la meta de Cacharrón, pero encontró el premio del empate al filo del descanso. Una falta mal ejecutada por Olmedo (en posición inmejorable), que cedió a Jota en la frontal y acabó con un tiro alto del ‘8’, que también tuvo que sortear al colegiado, acabó con Juanje por el suelo. El mediocentro pidió rápido al banquillo solicitar el FVS y en el monitor quedó patente que Juanje recibió un manotazo de Lancho cuando el balón todavía estaba en juego. Penalti. Y Álvaro Gómez, con una tranquilidad pasmosa, superaba a Cacharrón desde el punto fatídico. Mala primera parte, 1-1 en el marcador.

A los diez minutos de la reanudación, Mario Simón incluyó un triple cambio con la entrada de De la Nava, Masllorens y Vadik. Fueron los mejores minutos de Unionistas en el partido con dos disparos peligrosos de Olmedo y un chut alto de Álvaro Gómez. Ese triple cambió sí le dio la sensación a Unionistas de poder ganar el partido. Aunque fue solo eso, una sensación. El paso de los minutos no dejó a un equipo charro volcado y el pitido final certificó que Unionistas no podrá luchar por estar en el playoff de ascenso a Segunda División.