Unionistas empata ante el Zamora y sale del descenso

Un punto para Unionistas. Los blanquinegros empataron a cero ante el Zamora en el estadio Reina Sofía y cierran la primera vuelta fuera del descenso.

El once titular de Mario Simón tenía las novedades de Marco Coronas en la portería y Henry Hiobi en el lateral izquierdo. El camerunés, un jugador con poco más de cien minutos con el filial y con una calidad limitada para Tercera RFEF, tuvo que ser sustituido a los 37 minutos y estuvo a punto de ser expulsado en Primera RFEF. Una decisión difícil de explicar del técnico unionista la de incluirle en el once titular.

En la primera mitad, tres ocasiones. El Zamora avisó nada más comenzar con un cabezazo de Carbonell que se fue fuera y Unionistas contestó con un remate de Gastón Valles alto tras una buena maniobra dentro del área. Y, sobre todo, un disparo de Abde a bocajarro en el que Fermín se lanzó con todo para mandar a córner.

Poco más en la primera mitad. El Zamora tuvo el balón ante un Unionistas agazapado y Sancho fue el más decisivo para los visitantes con sus constantes desmarques de ruptura en el carril derecho.

La segunda parte comenzó mucho más fría. De hecho, apenas se activó. Eso sí, llegaron las dos mejores ocasiones del partido. Unionistas tuvo la suya con un pase de Gastón al corazón del área y un disparo flojo de Juanje. Cuando ya se cantaba gol en el Reina Sofía, Fermín realizó una de sus paradas milagrosas.

El Zamora también gozó de una clamorosa. Merchán centra al segundo palo y Farrel remata al travesaño con la afición del Zamora ya festejando. Con el tiempo cumplido, un disparo cruzado de Aarón Piñán pudo dar los tres puntos a Unionistas. No entró. Empate a cero y Unionistas fuera del descenso.