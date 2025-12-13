Unionistas se enfrenta a otro candidato al ascenso directo

“Ahora nos enfrentamos a un equipo que está hecho para ascender directamente, del nivel del Tenerife”. Esa fue la declaración de Mario Simón en la previa del choque ante el Racing Ferrol. El entrenador de Unionistas, que no podrá contar con Gastón Valles por sanción, alaba las virtudes del equipo gallego. El domingo, a las 16 horas, A Malata acogerá el choque entre el Racing Ferrol y Unionistas.

El regreso de Jan Encuentra y Farru tras cumplir su sanción da elementos extra a la maltrecha zaga unionista. Sin embargo, ahora la duda se centra en quién ocupará el puesto de 9 con la baja del uruguayo. Mario Simón quiere potenciar a los suyos con el mensaje: “El momento en el que Pere fue titular nos dio muchas cosas y Pachón nos puede dar potencia y velocidad. Tenemos alternativas como la de Carlos o Abde”.

Unionistas llega a A Malata con un punto de los últimos seis en liza, aunque el estadio gallego se la ha dado bien a los blanquinegros. El Racing Ferrol, uno de los cocos de la competición, marcha segundo a cinco puntos del líder Tenerife.

“Domina muchas situaciones de juego y con jugadores desequilibrante. Tiene buen balón parado y transita bien. Es un equipo hecho para el ascenso directo. Es un equipo con una idea muy clara y muy definida en ese 4-3-3 con mucho fútbol y llegada a portería. Tiene un punto con mucha movilidad y también tiene otro punta con mucha ruptura”, concluye Mario Simón.