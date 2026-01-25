Unionistas escala otro puesto y pone cinco puntos de distancia con el descenso

Paso adelante de Unionistas en la clasificación. Los blanquinegros golearon al Talavera en el estadio Reina Sofía y enlazan dos triunfos seguidos. Esta situación hace que los salmantinos se coloquen como decimosegundos clasificados en Primera RFEF con 27 puntos y pongan cinco puntos de renta sobre el descenso.

En la zona roja están el Talavera (22), el Cacereño (22), Arenteiro (20), Osasuna Promesas (18) y Guadalajara (18).

La próxima jornada, Unionistas visitará Barreiro para medirse al filial del Celta de Vigo. Los celestes son segundos y sumaron un punto en el último suspiro ante el Zamora (3-3).