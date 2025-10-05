Unionistas, farolillo rojo de Primera RFEF

La situación de Unionistas es muy complicada. Los charros firman el peor inicio de su historia en la división de bronce del fútbol español y solo han conseguido tres puntos de los dieciocho posibles.

La zona de salvación se coloca ya con seis puntos y el Cacereño es el primer equipo que se salva de la quema. Los extremeños tienen tres puntos más que el equipo de Mario Simón.

Unionistas volverá al terreno de juego el próximo sábado. Los de Mario Simón tienen un partido clave ante el Mérida a las 17 horas en el estadio Reina Sofía.