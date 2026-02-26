Unionistas femenino ya roza el ascenso a Tercera RFEF: “La idea del club es competir al máximo nivel”

El equipo femenino de Unionistas está a punto de lograr el ascenso a Tercera RFEF. El conjunto blanquinegro lleva quince victorias y dos empates en diecisiete partidos y aventaja en trece puntos a la Medinense, el equipo que marcha en cuarto lugar. El entrenador, Óscar Martín, quiere certificar con matemáticas el ascenso y también pone las bases para la próxima temporada.

Quince victorias y dos empates en diecisiete partidos. Mejor imposible. “Solamente quedaría no haber empatado esos dos y haber hecho un pleno. Solo nos faltaba eso para haberlo hecho mejor. Unionistas siempre sale al campo para ganar y las chicas están sabiendo jugar con esa presión”.

¿Esperaba un año con tanta superioridad en su debut en la categoría? “La verdad es que no. De hecho, es verdad que estamos ahí, pero no es fácil. No es un paseo ni mucho menos, está siendo muy complicado. Llevamos dos años de historia y no podíamos soñar con esto. Está saliendo todo demasiado bien. Los partidos los vamos ganando, pero no está siendo un paseo ni mucho menos”.

¿Cómo es una semana de trabajo en Unionistas femenino? “Analizamos al equipo rival, aunque tenemos nuestros automatismos nuestros que son innegociables. No es lo mismo enfrentarte a un equipo con jugadoras veloces arriba y al espacio o a otro que juega con una referencia de espaldas. Entrenamos tres días a la semana, dos de ellos en Chamberí y los viernes dependemos de jugar en casa o fuera. Si jugamos en casa, en el anexo; si jugamos fuera, en la Federación. Y cada dos o tres semanas, metemos un cuarto entrenamiento por líneas”.

El equipo ascenderá en unas jornadas. ¿Cómo manejan la situación? “Lo primero, que lo consigamos. Lo tenemos cerquita. Pero las matemáticas todavía no nos dan. No hay que descorchar el champán antes de conseguir el ascenso”.

¿Qué cambiará en Unionistas de Liga Gonalpi a Tercera RFEF? “Hay que dar un paso. Lo principal es tener una instalación única. En el plano deportivo, habría que incorporar a jugadoras, conocer también quién puede o quiere continuar. Algunas comienzan la carrera y no saben si se quedarán en Salamanca o se tendrán que marchar. Pero hay que reforzar la plantilla porque la idea del club es competir al máximo nivel en Tercera RFEF”.

¿Unionistas llega para quedarse en Tercera RFEF o busca cotas más altas? “Las reuniones que hemos empezado a tener con la directiva. Cambia la directiva y entra otro presidente. Van a entrar dos personas más para la sección femenina. Son las primeras reuniones que hemos tenido y la idea es potenciar y darle más prioridad a la sección femenina. Quieren sacar algún equipo de base este año, la idea es cadete juvenil y a lo mejor sacar algún infantil. El problema son las instalaciones”.

Este proyecto lleva su firma. ¿Seguirá el año que viene? “Mi primera opción desde que nos juntamos para este proyecto, siempre es Unionistas. Me sentaré con ellos y mi primera opción es Unionistas”.