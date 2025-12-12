Unionistas hace ficha del filial a Henry Hiobi

Unionistas de Salamanca ha anunciado la contratación de Henry Hiobi por un año y medio. El lateral izquierdo llegó a prueba al equipo charro, se marchó y regresó para finalmente formar parte del filial de Tercera RFEF.

El camerunés estará en dinámica del primer equipo con Mario Simón y jugará con el equipo de Sergio Hernández en Tercera RFEF para ir cogiendo minutos de competición.

El futbolista llega procedente de la cantera del Albacete, donde el año pasado jugó en el División de Honor del club manchego.