Unionistas tiene una ‘final’ en Valdebebas

Doce puntos en juego. Y sin apenas margen al fallo. Unionistas se mide este sábado, a las 21 horas, al filial del Real Madrid en Valdebebas. Los locales llegan a la cita con 53 puntos en su casillero y en la zona de playoff; los charros cuentan con 49 puntos en la tabla clasificatoria.

Los blanquinegros llegan con las bajas de Serpeta y Hugo de Bustos por lesión (según las palabras de Mario Simón) y con la de Mounir y Vadik por sanción (el primero por roja directa y el segundo por quinta amarilla).

El Real Madrid Castilla llega tras vencer por 1-2 al Dinamo de Zagreb en la semifinal de la Premier League Internacional Cup, con gol decisivo del salmantino Bruno Iglesias en la prórroga.