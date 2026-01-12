Unionistas, fuera del descenso en Primera RFEF
Los blanquinegros llevan seis partidos sin ganar, pero se mantienen fuera de la zona roja
Final de la primera vuelta en Primera RFEF. Y Unionistas se mantiene fuera del descenso, pero con la zona roja pisándole los talones. Los charros llevan tres puntos en los últimos seis partidos y llevan seis jornadas sin ganar.
El final de la primera vuelta deja a Unionistas decimo quinto con 21 puntos: cinco partidos ganados, seis partidos empatados y ocho duelos perdidos.
El próximo partido del equipo de Mario Simón será en Anxo Carro. Unionistas visitará al Lugo el domingo a partir de las 16 horas.
También te puede interesar
Lo último