Unionistas, fuera del descenso en Primera RFEF

Final de la primera vuelta en Primera RFEF. Y Unionistas se mantiene fuera del descenso, pero con la zona roja pisándole los talones. Los charros llevan tres puntos en los últimos seis partidos y llevan seis jornadas sin ganar.

El final de la primera vuelta deja a Unionistas decimo quinto con 21 puntos: cinco partidos ganados, seis partidos empatados y ocho duelos perdidos.

El próximo partido del equipo de Mario Simón será en Anxo Carro. Unionistas visitará al Lugo el domingo a partir de las 16 horas.